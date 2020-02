Atómy pre rádioterapiu

Rakovina v istom bode života trápi azda každú rodinu na svete. V našich podmienkach sa diagnostické aj liečebné metódy rakoviny zlepšujú. Sú však žiaľ stále štáty bez rádioterapie. MAAE bá pred sebou úlohu tento stav zmeniť.

Nový generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Rafael Grossi, sa stále zabývava vo svojej pozícii, potom, ako na jeseň minulého roka vyhral voľby, v ktorých okrem iného porazil aj kandidátku Slovenska, predsedníčku Úradu jadrového dozoru SR, Martu Žiakovú. Hoci na jeseň všetci kandidáti, ktorí mali v úrade nahradiť predčasne zosnulého Japonca Jukija Amana, deklarovali pokračovať v jeho odkaze, Argentínčan Grossi minulý týždeň ukázal, že je rozhodnutý priniesť do fungovania viaceré zmeny.

Grossi na diskusii vo washingtonskom think-tanku Carnegie Endowment for International Peace hovoril o potrebe "rekalibrácie" agentúry. Hovoril o viacerých agendách vrátane podpory jadrovej bezpečnosti pri výstavbe nových jadrových elektrární najmä v ázijskom regióne či o zárukách nerozširovania jadrových zbraní. Vybral som si však iný bod, ktorý vnímam ako obrovsky dôležitý pre budúcnosť našej planéty. Grossi zdôraznil, že 171 členských krajín MAAE (nie všetky členské štáty OSN sú aj členmi tejto organizácie) benefituje z programov MAAE na podporu boja proti rakovine, čistenia vôd či potravinovej bezpečnosti. Riaditeľ vyhlásil, že je "škandál", že aj v súčasnosti v 28 afrických krajinách ľudia stále nemajú prístup k rádioterapii a tak často umierajú na druhy rakoviny, ktoré by inak boli liečiteľné.

Nepodarilo sa mi celkové zmapovanie všetkých krajín, ktoré žiadne zariadenie na rádioterapiu nemajú. Pri niektorých vyspelých miništátoch ako Vatikán tento stav prirodzene nepredstavuje významný problém, nakoľko je možné za rádioterapiou vycestovať veľmi jednoducho za hranice. Avšak, štúdia Radiotherapy in small countries, ktorá skúmala dostupnosť onkologickej rádioterapie v štátoch sveta v menej ako miliónom obyvateľov dokázala, že pri všetkých ostrovných štátov s nízkym a nižším stredným príjmom (low income, lower middle income) s výnimkou Fidži nemajú k dispozícii ani jeden prístroj na rádioterapiu a vďaka ostrovnej polohe majú miestny problém cestovať za liečbou aj do zahraničia. Pritom práve v štátoch s nižším stredným a nízkym príjmom sa vyskytuje väčšina (57 %) prípadov rakoviny.

Poďme však ale k väčším číslam. Štúdia Need for Radiotherapy in Low and Middle Income Countries: The Silent Crisis Continues od Zubizarretu a kol., ktorá bola uvedená v roku 2015 v časopise Clinical Oncology, zistila, že 837 miliónov ľudí žijúcich v 35 najchudobnejších krajinách sveta malo k dispozícii iba 62 prístrojov na rádioterapiu! (z toho 25 výkonnejších lineárnych urýchľovačov - linac a 37 kobaltových ožarovačov Co60), z nich mnohé mali viac než 20 rokov. To svedčí o hrozivej (ne)dostupnosti rádioterapie aj v súčasnosti. Väčšina týchto krajín leží v subsaharskej Afrike. Na samotnom kontinente je prítomná veľká disparita, až 60 % zariadení na rádioterapiu sa nachádza len v Egypte a v Juhoafrickej republike. Ideálny pomer podľa MAAE je 4 až 8,1 rádioterapeutických centier na milión obyvateľov alebo výkon 1 MV na 250 000 ľudí, čo nedosahuje žiadna africká krajina.

Príkladom je Uganda. Predstavte si krajinu, ktorá má asi 42 miliónov obyvateľov, také Slovensko a Poľsko dokopy, a ktorá mala od roku 1995 do roku 2016 len jedno rádioterapeutické zariadenie. Teda, ak by ste potrebovali liečbu, museli by ste sa všetci striedať aj s Poliakmi pri jednom opotrebovanom prístroji niekde vo Varšave. Ak čakáte, že v roku 2016 počet narástol, tak žiaľ, stalo sa ešte horšie. Prístroj po 21 rokoch vypovedal prevádzku (aj tak matuzalemský výkon, životnosť linacu je 8 rokov) a až do januára 2018 zostala celá Uganda bez možností rádioterapie. Tí bohatší si mohli zaplatiť liečbu v zahraničí, to tí chudobnejší museli len čakať a dúfať. V januári 2018 opäť spustili jeden prístroj, kobalt.

Vytúžený nový ugandský kobalt v januári 2018; ministerka zdravotníctva A. Kalavská pri predávaní linacu v Košiciach v októbri 2019. (BBC; MZ SR)

Slovensko je na tom v porovnaní so skúmanými krajinami veľmi dobre. To však neznamená, že naša infraštruktúra je postačujúca. Niektoré urýchľovače a ožarovače už majú dávno za zenitom. V roku 2008 bolo na 14 pracoviskách radiačnej onkológie inštalovaných 13 linacov a 11 kobaltov, pričom väčšina z nich však bola staršia než 12 rokov. Popri postupných nákupoch došlo k veľkej obmene prístrojového parku až v októbri 2019, kedy Ministerstvo zdravotníctva SR objednalo 16 nových linacov pre 8 slovenských nemocníc za takmer 36 miliónov €. Optimálny počet pre našu krajinu by však mohol byť aj dvojnásobný.

Zubizarreta a kol. vypočítali, že pri počte indikovaných pacientoch v 124 krajinách, ktoré boli zaradené medzi stredno- a nízko-príjmové, chýba pri predpokladanej dobe používania 8 hodín denne 11 179 prístrojov. 35 najchudobnejších krajín pokrývalo v čase výskumu len 6 % celkových potrebných zariadení na rádioterapiu.

Práve toto je príležitosť a zároveň povinnosť pre MAAE, aby ukázala, že mierové využívanie jadrovej energie má svoje opodstatnenie a nenahraditeľné miesto v liečbe ochorení, ktorých incidencia narastá. Preto by Grossiho iniciatíva nemala zostať iba na papieri. Podpora výskumu a vývoja jadrovej energie aj na medicínske účely, ktorá čelí ako akákoľvek aktivita súvisiaca s jadrovou energiou v európskych inštitúciách silnému tlaku protijadrových štátov na čele so susedmi z Viedne, môže priniesť zvýšenie bezpečnosti a efektivity prístrojov a zároveň zlepšenie ich dostupnosti. Len pre príklad, jeden z nových 16 lineárnych urýchľovačov pre slovenské nemocnice stál 2,23 milióna eur, a to bez ďalších dodatočných státisícových systémov. Toto je suma, ktorá je pre krajiny subsaharskej Afriky len ťažko realizovateľná bez pomoci v tejto oblasti vyspelejších štátov v rámci MAAE. Podpora budovania nových centier rádioterapie v oblastiach, kde doteraz neboli alebo nezvládajú nápor, by sa mala stať vlajkovou loďou Rafaela Grossiho a MAAE v jeho funkčnom období, ktoré potrvá do jesene 2024.

