Byť starostom-influencerom

Jána Stanka poznajú občania obce Parihuzovce ako svojho dlhoročného starostu. Na sociálnej sieti Facebook ho však môže celé Slovensko spoznať len ako hlasného kritika vlády a šíriteľa dezinformácií o koronavíruse.

Tento text nemá byť dôslednou analýzou výrokov a príspevkov pána Stanka, na to je tu mnoho novinárov či pán Benčík. Slúži to však ako zaujímavé upozornenie, že príspevky starostu jednej z najmenších obcí Slovenska môžu získať obrovský dosah na internete, stačí, ak nebudú vôbec súvisieť s jeho pracovnou náplňou a s obcou Parihuzovce, a iba šíriť príspevky kritizujúce vládu spochybňujúce vážnosť pandémie koronavírusu.

Parihuzovce - dedina v údolí riečky Pčolinka, pravostranného prítoku Cirochy. Dnes len ťažko uveriť, že pred 200 rokmi tu bývalo vyše 300 ľudí. (Zdroj: ZBGIS)

Parihuzovecká stálica

Pán Stanko je v súčasnosti starostom obce Parihuzovce, najmenšej v okrese Snina (21 obyvateľov k 31.12.2019), už štvrté volebné obdobie. Ak je obec, ktorú spravujem, v takýchto skutočne existenčných problémoch, tak mám ako starosta naozaj náročnú úlohu - pracovať s obmedzenými financiami a dokázať prilákať do nej najmä mladých ľudí, aby tam prišli žiť. Parihuzovce bývali kedysi oveľa väčšie. V roku 1828 mala obec, väčšinovo obývaná Slovákmi a Rusínmi, z ktorých väčšina sa hlásila ku gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, 344 obyvateľov. Pán Stanko je starostom nepretržite od roku 2006. Odkedy pán Stanko nastúpil do úradu, obci sa žiaľ nedarí zastaviť trend úbytku obyvateľstva (v roku 2011 mala 33 obyvateľov). V roku 2006 kandidoval za koalíciu ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS, v rokoch 2010, 2014 a 2018 za stranu SMER-SD. Získal postupne 17, 14, 7 a 11 hlasov. Protikandidáta mal len v roku 2010 (pomer hlasov 14:12).

Ako už upozornilo Transparency International v januári tohto roku, v priebehu roku 2019 sa pán Stanko so svojou materskou stranou SMER-SD postupne rozkmotril. Zdieľal viaceré príspevky o „protislovensky zameranej EÚ“ a že „voľba Smeru sa rovná voľbe liberálov.“ V máji 2019 kritizoval aj premiéra Petra Pellegriniho za návštevu Bieleho domu v USA. Jeho politický transfer sa zakončil tým, že koncom roka 2019 sa objavil na kandidátke strany Kotlebovci-ĽSNS do parlamentných volieb pod číslom 81 ako tretí najvyššie postavený nominant strany NÁRODNÁ KOALÍCIA u kotlebovcov. Do parlamentu sa neprebojoval. Získal 410 prednostných hlasov a po zohľadnení krúžkovania zostal na 81. mieste.

Pán Stanko sa negatívne ukázal pred februárovými voľbami, kedy využíval oficiálny obecný profil na Facebooku (Obec Parihuzovce) na svoju politickú propagáciu. Napr. obecná stránka vydala status: "Na kandidátke c. 24 Kotlebovci LSNS krúžkujte cislo 81 Ján Stanko, starosta obce, Parihuzovce. JE ČAS VÍŤAZIŤ, VOLÍM PRONARODNE!" Po voľbách našťastie jeho aktivity na oficiálnom profile obce ustali (až na jeden príspevok z konca júna), v decembri 2019 si však pán starosta založil aj vlastnú facebookovú stránku (Jano Stanko).

Obec Parihuzovce = 0; Vláda Igora Matoviča & COVID = 75

Každý má právo zdieľať na sociálnych sieťach svoje názory, žijeme v slobodnej demokratickej spoločnosti a právo slobody prejavu je zakotvené v našej legislatíve. Pominiem fakt, že väčšina príspevkov na stránke Jano Stanko kritizuje súčasnú vládu (premiéra Matoviča, plagiátorské kauzy, ekonomické politiky SaS, osoby Boris Kollára, prezidentky Čaputovej, exprezidenta Kisku, europoslankyne Nicholsonovej, poslankyne Cigánikovej či Ireny Biharyovej). Pán Stanko je v súčasnosti opozičný politik a obdobnú (niekedy aj podľa mňa oprávnenú) kritiku nájdeme na profiloch desiatok jemu podobných politikov.

Smutné sú však dva fakty, ktoré sa pri prezretí stránky pána Stanka vidieť. Po prvé, nič ale že nič z jeho príspevkov nehovorí o jeho práci starostu, o obci, o novinkách z regiónu Zemplína a Polonín. Pokiaľ má niekto slušný dosah fanúšikov (3,7 tisíc nie je málo), mal by ich využiť v prospech Parihuzoviec, keď posledných 14 rokov je to on, kto udáva smerovanie obce. Koncová obec (posledná v doline) potrebuje ako soľ prilákať nových obyvateľov, investície alebo turizmus. Napriek tomu takéto príspevky na stránke nenájdete.

Stránka starostu Parihuzoviec o Parihuzovciach veľmi neinformuje. (Zdroj: Facebooková stránka Jano Stanko)

Druhá vec je, že po rozšírení pandémie koronavírusu COVID-19 na Slovensko sa druhou hlavnou agendou stránky po kritike novonastúpenej Matovičovej vlády stala práve kritika protipandemických opatrení. Pričom nemám na mysli iba kritiku zatvárania obchodov a ekonomickej (ne)únosnosti takýchto opatrení, ktorú by isto s pánom starostom zdieľal aj minister Sulík. Ide tu o očividné hoaxy a konšpirácie združené v troch hlavných naratívoch - COVID-19 (podľa pána Stanka niekedy COVIT) je vymyslená choroba a venuje sa mu príliš veľká pozornosť, nosenie masiek na tvári je porušovaním ľudských slobôd, je neúčinné a je znakom toho, že ich nositelia sú len "ovce" systému; a do tretice, že plánované očkovanie je škodlivé a vopred pripravená konšpirácia bohatých v pozadí a nenásytných farmafiriem. Podľa pána Stanka nás teda chcú "očkovať ako opice", či Ministerstvo zdravotníctva SR neustále klame a umelo si vymýšľa prípady nakazených s COVID-19. O "hlavnom cholesterolikovi" Jánovi Mikasovi tiež nemá dobrú mienku. Podľa pána starostu ľudia, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať, budú musieť nosiť podobné hanobujúce označenie ako židovská hviezda počas nacistického režimu.

V auguste zdieľal denné príčiny úmrtí aktuálne k dátumu 9. marca 2020 (taktiež chybné, zobrazujúc len 56 úmrtí na COVID-19 9. marca 2020 celosvetovo, pričom ich bolo potvrdených 225) s konšpiráciami, že "celosvetová ekonomika sa prehriala, a treba za jej pád niekoho/niečo obviniť - koronu". Len pre porovnanie, 6. augustu bolo potvrdených mŕtvych celosvetovo viac než 700 tisíc ľudí, pričom 7-dňový priemer úmrtí bol na hodnote 5 800 mŕtvych, čo ďaleko prevyšuje všetky iné príčiny úmrtí z marcovej tabuľky pána Stanka a je to viac než 100x viac, než zavádzajúco tvrdil.

Napriek tomu, že stránka obce Parihuzovce ešte v marci zdieľala povzbudivý príspevok o tom, že obec zaobstarala svojím starým občanom rúška, v júni už opäť prezdieľala príspevok Jána Stanka o tom, že WHO hovorí, že samotné rúška pred nakazením COVID-om neochránia. To, že WHO napriek tomu ich nosenie na miestach so zvýšeným výskytom ľudí dôrazne odporučilo, už v statuse nezaznieva. Pán starosta na svojej vlastnej stránke už niekoľko mesiacov v statusoch brojí proti noseniu rúšok, stačí si prescrollovať nástenku. ("Kvoli biznisu nosia ovce handru na nose"). Rovnako vyhlasuje, že sa nikdy nedá zaočkovať "nepotrebnými vakcínami."

V marci bola obec nápomocná svojim obyvateľom rúškami v boji s nebezpečným vírusom, v auguste už pre starostu boli vlastní občania s rúškami "hlupáci, ktorí na znak otroctva nosia na nosoch handru". (Zdroj: Facebooková stránka Obec Parihuzovce a Jano Stanko)

18 z 30 rokov z času, "kedy je v obci len nezamestnanosť, kostol a krčma (+ domy smútku)", vládli v krajine politické strany, ktorých bol pán Stanko členom alebo nominantom, a ktorých "zradných politikov" chce teraz vymeniť. (Zdroj: Facebooková stránka Jano Stanko)

Záver?

Tento krátky príspevok mal byť len akýmsi zamyslením o stave spoločnosti. Som zástanca slobody prejavu aj na internete. Kritické myslenie časti jeho používateľov však potrebuje vzpruhu, ktorú by sme mali budovať najmä u mladej generácie. Aj komunálny politik strednej generácie, ktorý vyrastal v úplne inej dobe ako mileniálni youtuberi, sa môže stať online populárnym. Každý príspevok pána Stanka má pri jeho rozsiahlom publiku vysoké interakcie, nehľadiac na realitu. Či už ide o nostalgické statusy za socializmom (Hovězí nebylo skažené. Chleba i pivo chutnaly líp...) alebo o vyslovené klamstvá o tom, že 13 % rozpočtu Slovenskej republiky ide "na zbrojenie NATO", nájdu si desiatky až stovky likov. Smutné je však, že v súčasnosti popularizuje práve naratívy proti dodržiavaniu hygienických opatrení a očkovaniu. Myslím, že vzhľadom na svoj vek pán Stanko vyrástol v dobe, kedy sám bez reptania absolvoval všetky povinné očkovania. Od starostu obce, kde v roku 2011 pri sčítaní z 33 obyvateľov obce s priemerným vekom 49,3 roku malo 13 viac než 60 rokov (a dnes je v obci už len 21 obyvateľov), by som očakával empatickejší prístup, keďže pri rozšírení ochorenia môže byť práve v jeho obci významná časť ľudí postihnutá ako riziková skupina. Záverom, pána Stanka nepoznám a nevidím jeho každodennú prácu v obci, nechcem mu krivdiť. Avšak, ako mimo-Parihuzovčan môžem vnímať len to, čo je verejne dostupné na sociálnych sieťach. A to mi žiaľ pozitívne svetlo na osobu starostu ani na obec nevrhá.