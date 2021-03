Najobľúbenejší výťah

Každý máme veľa obľúbených vecí. Môže to byť šálka kávy, čapica, bicykel či plyšový macko. Máte však aj svoj obľúbený výťah? Ja áno!

Pozor! Riziko štýlovej jazdy so šťastným koncom. (Jakub Konečný)

Nachádza sa v jednom z architektonicky veľmi kvalitných obytných blokov Obytného súboru Stred priamo nad piešťanskou kolonádou. Vyrobil ho národný podnik Závody potravinářských a chladírenských zařízení Pardubice v apríli 1961. O týždeň teda oslávi krásnu okrúhlu šesťdesiatku. Výhodou jeho malej kapacity je, že oslavy sa môže pri jazde v ňom zúčastniť každý, a neporuší pri tom protipandemické opatrenia.

Mám ho rád, lebo je spoľahlivý. Hoci za tých šesť dekád v ňom ostalo už pár cestujúcich zaseknutých, všetci sa zase odsekli. Aj v jeho zrelom veku nie je teda výstraha "Pozor!" namieste, jazdí s menšími zádrheľmi nehlučne, stále 24/7 a kamarátsky prevezie všetkých a všetko, čo treba. Pritom je rovnako rýchly ako jeho o polstoročie mladší bratranci a sesternice v okolitých bytovkách.



Mám ho rád, lebo je štýlový. V dnešnej záľahe moderných kovových a presklených výťahov sa na nič nehrá. Dokonca v ňom (našťastie) ani nehrá žiadna hudba! Interiér je celý drevený a dominujú mu vnútorné dreveno-sklené dvierka. Stačí ich za sebou zavrieť a hneď vás to na pár desiatok sekúnd vracia do nostalgických a útulných časov, na chvíľku zostať len so svojimi myšlienkami.



A mám ho rád najmä preto, že ním necestujem len tak bezo zmyslu. Tento výťah nie je v mojom dome. Avšak, vždy, keď sa ním veziem hore, viem, že na konci cesty ma čaká moja milovaná babička. Keď ním naopak idem dole, ona ma láskavo vyprevádza a sleduje, či ma výťah pustí do svojich drevených útrob. Nech spolu jazdíme ešte veľmi dlho!